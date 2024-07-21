شكرا لقرائتكم خبر عن "نزلة برد" تبعد إيهاب جلال عن مران الإسماعيلى اليوم قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الغياب عن تدريب الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة، والمقرر لها الخامسة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري " دوري نايل".

ويعانى إيهاب جلال من "نزلة برد" شديدة منعته من التواجد فى المران فى الأيام الماضية، وأناب عنه حمد إبراهيم، على أن يتواجد غدا فى مباراة الإسماعيلي و الجونة بشكل طبيعى.

وتعد مباراة الاثنين المقبل الثامنة عشرة تاريخيا، حيث سبق أن تواجها في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها فريق الإسماعيلي 8 انتصارات، بينما فاز الجونة في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 27 هدفا، بينما سجل أبناء الجونة 21 هدفا.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.

وتنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 4 مباريات قوية في هذا الموسم من منافسات بطولة دورى nile، والذى يحتاج خلالها الدراويش لـ6 نقاط لضمان البقاء في البطولة بالموسم المقبل.