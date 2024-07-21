شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكانوى ينعى اللاعب محمد عمرو بعد غرقه فى النيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر اتحاد الكانوى والكياك برئاسة أيمن شويتة بيانا رسميا ينعى فيه اللاعب محمد عمرو مصطفى الذى توفى غرقا أمس.

ونشر الاتحاد بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى بفيس بوك جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم".

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك وجميع العاملين بالاتحاد أسرة اللاعب / محمد عمرو مصطفي "لاعب الكياك بنادي الكهرباء.. نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه و أهله الصبر والسلوان.