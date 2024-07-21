شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع المصري بهدف لكل فريق فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 06:24 م

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري مع المقاولون العرب بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

تقدم المقاولون في مرمى المصري عن طريق جوزيف أوشايا في الدقيقة 20 من ركلة جزاء سددها اللاعب على أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمود جاد، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.

جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

الوسط: أمادو با، معتز زدام، ميدو جابر، حسين فيصل.

الهجوم: محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد، جوزيف أوشايا، فاروق نور الدين، أحمد علاء.

الوسط: محمد مجلي، معز أفولو، محمد عنتر.

الهجوم: جواكيم اوجيرا، عمر سافيولا، محمد سالم.