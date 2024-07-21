شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُشدد على مراجعة جميع الإجراءات وضوابط الاستخدام بحمامات السباحة والان مع تفاصيل الخبر

شددَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مديري الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، بمراجعة كافة الإجراءات والضوابط المتبعة فى شأن تشغيل حمامات السباحة.

وطالب وزير الشباب والرياضة كذلك بمراجعة كافة إجراءات وأكواد السلامة المتبعة بحمام السباحة، وإعمال شئونهم حيال ذلك ومراقبة نسب الكلور وتشديد الإجراءات، والتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية وإصدار تقارير عن ذلك.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة قيام جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالتأكد من التزام الأندية ومراكز الشباب والمسؤولين بها بضوابط الاستخدام الامن لحمامات السباحة وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية وما يستتبعها من ازدياد كبير لأعداد المترددين والمستخدمين لحمامات السباحة فى الأندية ومراكز الشباب.

وأوضح صبحي أن هناك إجراءات حاسمة وتفتيش علي كافة حمامات السباحة بكافة المنشآت سواء تابعة للوزارة أو لأ طبقًا لقانون الرياضة، وكذلك حمامات السباحة بالشركات والأندية الصحية والتجمعات السكنية بالكامل تخضع لإجراءات التفتيش وفق الضوابط القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور، وتنسيقًا مع مسئولي هذه الجهات.

وأضاف صبحي: "كل مدير مديرية بمحافظته يمارس مهامه في كافة المنشآت سواء شبابية ورياضية أو غيرها ومتابعة تطبيق أكواد السلامة بحمامات السباحة، وغلق أي منشأة شبابية أو رياضية تُخل بتطبيق الكود المصري للمسطحات المائية حتي تلاشي الملاحظات، مع إتخاذ الإجراءات الواجبة ضد أي منشأة غير خاضعة لقانون الهيئات الشبابية والرياضية والغير مرخصة سواء أندية أو أكاديميات أو غيرها".

أشرف صبحي

اجتماع وزير الشباب والرياضة