شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي مبروك: الأهلي بطلاً للدوري هذا الموسم حتى لو خسر من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أكد فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق والمدير الفني لأكاديميات النادي الحالي، أن ناديه الأقرب لحصد بطولة الدوري الممتاز في نسختها الحالية على حساب منافسه بيراميدز ، حتى فى حال الخسارة غدًا، فى إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري.

وقال فتحي مبروك خلال استضافته ببرنامج "إلا الكرة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "الأهلي نادي بطولات ودائمًا رقم 1 ولا يرتضي أن يكون رقم 2، حتى جماهير الأهلي تعلم أن كل مباراة الفريق يلعبها بمثابة بطولة".

وأضاف مبروك، "حتى فى حال خسارة الأهلي غدًا من بيراميدز المارد الأحمر سيكون بطلاً للدوري الممتاز هذا الموسم، والأهلي لا يفرط ولا يفقد البطولات بسهولة ونفسه طويل، المنافسة على بطولة الدوري ما زالت طويلة والأهلي الأقرب للظفر باللقب".