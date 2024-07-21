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وزير الرياضة يبحث مع علي الزيني بطل التجديف استعداداته للبارالمبياد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 21 يوليو 2024 06:35 م

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطل البارالمبي على الزيني صاحب برونزية بطولة كأس العالم للتجديف البارلمبي، والتى أقيمت بسويسرا فى الفترة من 24 الى 26 مايو الجارى. وتناول اللقاء مناقشة كافة المعوقات التي واجهت اللاعب خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق إنجاز بدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وأشاد الوزير بتحقيق البرونزية كأول ميدالية عالمية فى تاريخ التجديف البارالمبي المصري، والتي تؤكد على التطور الكبير الذي يشهده هذا النشاط الرياضي في مصر

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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