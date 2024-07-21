شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع علي الزيني بطل التجديف استعداداته للبارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطل البارالمبي على الزيني صاحب برونزية بطولة كأس العالم للتجديف البارلمبي، والتى أقيمت بسويسرا فى الفترة من 24 الى 26 مايو الجارى. وتناول اللقاء مناقشة كافة المعوقات التي واجهت اللاعب خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق إنجاز بدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وأشاد الوزير بتحقيق البرونزية كأول ميدالية عالمية فى تاريخ التجديف البارالمبي المصري، والتي تؤكد على التطور الكبير الذي يشهده هذا النشاط الرياضي في مصر