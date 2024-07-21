شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: اتخاذ الإجراءات القانونية فى واقعة سقوط جزء من سور مركز شباب دكما والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط جزء من سور مركز شباب دكما بمحافظة المنوفية في مايو الماضي، أوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة سابقًا.



وقال المتحدث الرسمي، إن السور سبق بناؤه عام 2011 من اعتمادات مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، وتم طرح وتنفيذ الأعمال من قبل مجلس إدارة المركز، وبالمتابعة الميدانية لمراكز الشباب تلاحظ وجود ميول بالسور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه نحو الشركة المنفذة ما تعذر معه صدور قرار الهدم لحين صدور حكم نهائي.

وعلى الرغم من صدور قرار إزالة للسور عام 2022، إلا أنه تعذر تنفيذ الإزالة نظراً لتداول الموضوع فى القضاء بلجنة فض المنازعات، ونظراً لسقوط جزء من السور سيتم اتخاذ إجراءات استكمال الازالة.

ووافق وزير الشباب والرياضة على إدراج عملية إنشاء السور مركزياً من وزارة الشباب خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأمر الأولوية القصوى حفاظاً على المركز والمترددين عليه.

