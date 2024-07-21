شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدني بطلة الخماسي الحديث تمثل مصر فى جولة الشعلة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 06:41 م

نشرت النائبة البرلمانية آية مدني، البطلة المصرية السابقة في الخماسي الحديث، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“ أثناء تواجدها فى باريس قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وقالت آية مدني، “أن تكون سفيرًا للوحدة والسلام هو شرف عظيم، وحمل الشعلة الأولمبية لباريس 2024 سمح لى بتمثيل بلدي“.

وترشحت النائبة البرلمانية آية مدني، رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية في حدث تاريخي لتصبح أول سيدة مصرية يتم ترشيحها لهذا المنصب المهم.

جدير بالذكر أنه قد وقع اختيار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس على البطلة المصرية السابقة في الخماسي الحديث آية مدني لتمثل مصر فى جولة الشعلة الأولمبية فى باريس.

وسبق لآية مدني حمل الشعلة الأولمبية خلال جولة الشعلة بمصر قبل أولمبياد أثينا 2004 ثم حملتها مرة أخرى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018، وكان آخر من حمل الشعلة الأولمبية في الأولمبياد الصيفية من المصريين المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وذلك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ريو دي جانيرو 2016.



آية مدنى ترفع شعلة الأولمبياد



آية مدنى



اية مدنى ترفع الشعلة