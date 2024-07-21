شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعقد جلسة مع حمدى النقاز لبحث أزمة إيقاف وغرامة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو فريق الإسماعيلى عقد جلسة مع التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق لبحث مسألة إيقافه عن المباريات بسبب غرامة نادى الزمالك ، حيث حصل الزمالك على حكم بتوقيع غرامة على حمدى النقاز تقدر بـ160 ألف دولار، بواقع 110 آلاف دولار عن قيمة القسط الأخيرة فى التسوية التي كان أبرمها اللاعب مع الزمالك و50 ألف دولار غرامة تأخير اللاعب في السداد.

ويبحث مسئولو الإسماعيلى مع حمدى النقاز كيفية سداد غرامة الزمالك من أجل الاستفاد من خدمات اللاعب، فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، بالإضافة إلى الموسم المقبل، حيث يتبقى فى عقد اللاعب موسما جديدا مع الدراويش.

من جانب آخر، يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الجونة، والمقرر لها الخامسة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى .

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن ايهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بفندق النادى.

وتعد مباراة الاثنين المقبل الثامنة عشرة تاريخيا، حيث سبق أن تواجها في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها فريق الإسماعيلى 8 انتصارات، بينما فاز الجونة في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 27 هدفا، بينما سجل أبناء الجونة 21 هدفا.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.