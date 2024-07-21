شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يعود لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 07:00 م

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على عودة كريم فؤاد لقيادة الجبهة اليسرى فى مباراة بيراميدز بالدوري، وشارك كريم فؤاد فى مباراة الألومنيوم الأخيرة بكأس مصر بديلا لمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس بسبب المشاركات المتتالية مع المارد الأحمر.

ويرغب كولر في الدفع بكريم فؤاد لقيادة الجبهة اليسرى فى مباراة بيراميدز، بعدما تألق فى هذا المركز منذ إصابة التونسى على معلول بقطع فى وتر أكيليس.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 59 هدفا وتلقت شباكه 23.



فيما يحتل بيراميدز المركز الاول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 وتلقت شباكه 20 هدفا.