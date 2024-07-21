«سبت ناس أحسن منهم وعائد مادي أكبر بكتير عشانهم».. عمار حمدي ينشر رسالة غامضة

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر عمار حمدي، لاعب نادي المقاولون العرب، رسالة غامضة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الخاص بمنصة "انستجرام".

وكتب عمار حمدي في رسالته التي نشرها اليوم الأحد: "أصعب حاجة، لما الدنيا تفرض عليك حاجة وإنت مش حاببها، والأصعب لما تكون وسط ناس بيحاولوا يكسروا طموحك وإنت بتعافر عشان تنجح وتحقق اللي إنت عايزه".

وأضاف اللاعب صاحب الـ 25 عاماً: "إحساس صعب جدًا لما تحس بالظلم والقهر من ناس إنت سبت ناس أحسن منهم وعائد مادي أكبر بكتير عشان تروحلهم وفي الأخر ميقدروش ده لأ وكمان عايزين يقعدوك ويكسروا طموحك وهما عارفين قيمتك كويس أوي بس مفيش في إيدك حاجة تعملها".

واختتم حمدي رسالته قائلا: "الحمدالله اللي بيريح الواحد إن ربنا شايف كل ده واللي بتعمله النهاردة هيتردلك بكرة.. شكوتي لربنا سبحانه وتعالى مش لحد من البشر وماليش كلمة غير حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان نادي المقاولون قد تعاقد مع عمار حمدي خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

يشارإلى أن عمار حمدي خاض مع المقاولون في الموسم الماضي 16 مباراة؛ سجل هدفًا وصنع آخر خلال 1288 دقيقة لعب.