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تين هاج يكشف مستقبل ماكتومناي مع اليونايتد

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مستقبل اللاعب سكوت ماكتومناي مع الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل.

وتحدث تين هاج في تصريحات نشرتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، حيث قال: "بالطبع، نمتلك لاعبون جيدون جدًا، لذلك سيكون هناك دائمًا اهتمام من الأندية الأخرى".

وتابع: "عندما تُحرز 10 أهداف في موسم واحد وتقدم أداءً جيدًا للغاية مع اسكتلندا، فسيكون هناك اهتمام".

وعن مستقبل ماكتومناي، فقال: "بالطبع، نريد الاحتفاظ به، لأنه لاعب مهم جدًا لفريقنا، يمكن النظر إلى ما يستطيع أن يقدمه لنا، كما رأينا الموسم الماضي يمكنه اللعب في دور أكثر تقدمًا وهو لاعب مثير للاهتمام للغاية لفريقنا".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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