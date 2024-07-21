المقاولون يضم أفضل المواهب الكروية من 4 محافظات في تصفيات الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار استراتيجية نادي المقاولون العرب لاكتشاف وتطوير أفضل المواهب الكروية الشابة، أكد النادي أن قطاع الناشئين بالنادي قام بإجراء تصفيات خارجية في عدد من المحافظات، وشهدت هذه التصفيات إقبالاً كبيراً من اللاعبين الموهوبين في محافظات الشرقية والمنوفية وبني سويف والبحيرة.

وأشار يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، أن هذه التصفيات حظيت باهتمام كبير من المدربين المتخصصين في اكتشاف المواهب، وتمت تحت إشراف الكابتن محمد عبدالعزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين بالنادي.

وتابع عبد الغني : "نحن نبحث عن لاعبين موهوبين لديهم القدرة على التطور والوصول إلى المستويات المتقدمة، وسنعمل على تطوير مهاراتهم الفنية والبدنية حتى يصبحوا نجوماً في المستقبل".

وأضاف أن النادي سيواصل إجراء المزيد من التصفيات في محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى بناء جيل جديد من النجوم الذين يساهمون في دعم وتطوير مسيرة كرة القدم بالنادي.