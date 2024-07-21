كفاراتسخيليا يحدد موقفه من عرض ليفربول وباريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى خيفتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي العديد من العروض من كبار أندية أوروبا على رأسها باريس سان جيرمان وليفربول في الميركاتو الحالي.





حسم اللاعب الجورجي كفاراتسخيليا موقفه من الرحيل عن صفوف نادي نابولي، بعد تلقيه عروضا أوروبية قوية.

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول حاول التعاقد مع كفاراتسخيليا وسط اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع لاعبه الكولومبي لويس دياز.

فيما يحاول نادي باريس سان جيرمان ضمه بعد خسارة كيليان مبابي، ويعمل النادي على التعاقد معه من أجل تعويض رحيل الفرنسي.

أشارت التقارير الصحفية أن كفاراتسخيليا حسم قراره بشأن الاستمرار مع نادي نابولي، وقرر عدم مغادرة النادي الإيطالي في الوقت الحالي.

ويستعد كفاراتسخيليا لتمديد عقده مع نابولي بعد دخول النادي مع ممثليه في مفاوضات رسمية من أجل تجديد عقده.

تابعت التقارير أن كفاراتسخيليا قرر الاستمرار بسبب الثقة التي لدى إدارة النادي الإيطالي فيه، وفي إمكانياته الفنية، بعد طلب من أنطونيو كونتي بالاعتماد عليه.

ويستعد نابولي لتمديد عقد كفاراتسخيليا حتى عام 2029، مع وجود راتب سنوي يقدر قيمته بـ 5 مليون يورو.

