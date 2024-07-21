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حافلة الزمالك تصل ستاد السلام

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعداداً  لخوض مباراة الداخلية المقرر لها مساء اليوم في مسابقة الممتاز.


وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً لخوض اللقاء المرتقب.


ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الداخلية في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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