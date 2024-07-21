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تشكيل الداخلية أمام الزمالك.. تونجي في الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بقيادة عيد مرازيق، التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الزمالك أمام الداخلية في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب السلام.

تشكيل الداخلية أمام الزمالك 

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع : محمود منصور، عبد الرحمن صميدة، معاذ الحناوي، فانوم ألفريد.

خط الوسط : محمود حسونة، كليتشي شيميزين، أدهم حامد، شريف دابو، إسلام عبد النعيم.

خط الهجوم : يوسف تونجي.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ 18 والأخير بـ 19 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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