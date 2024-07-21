أحمد شكري يفوز بالمركز الثاني لبطولة شيكاغو برو في كمال الأجسام للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق أحمد شكري البطل المصري في لعبة كمال الأجسام للمحترفين المركز الثاني ببطولة شيكاغو برو التي أقيمت خلال يومي 19 و20 يوليو الجاري.

وتفوق شكري نجم فريق "كو سكواد" لكمال الأجسام على عدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة.

وحصل شكري على المركز الثاني بفارق ضئيل جدًا من النقاط على البطل الهولندي أبيزال بيترز الذي فاز بالمركز الأول وتأهل للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا نسخة ٢٠٢٤ التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد احمد شكري للمشاركة في بطولة دبي برو التي تنطلق فعالياتها يومي ٢٧ و٢٨ يوليو الجاري.

ويأمل بطل فريق كوسكواد في انتزاع اللقب والحصول على بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات مستر اوليمبيا هذا العام للمرة الثانية بعد مشاركته الأولى عام ٢٠٢٢.