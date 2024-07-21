الاتحاد التنزاني يتخذ قرارًا بشأن الهلال السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - أتخذ الاتحاد التنزاني لكرة القدم قرارًا بشأن الهلال السوداني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بشأن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل 2024/2025.

وكان الهلال السوداني قد تقدم بطلب للاتحاد التنزاني بشأن لعب مبارياته من الدور التمهيدي في البطولة الإفريقية على ملعب عزام بمدينة دار السلام.

وكشف الفريق السوداني في بيان رسمي اليوم الأحد، عن موافقة الاتحاد التنزاني لكرة القدم، على استضافة مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا اعتبارا من الدور التمهيدي على ملعب عزام في مدينة دار السلام.

وتواجد الهلال في المركز الثالث ببطولة سكافا سيكافا بعد الفوز على حي الوادي نيالا بركلات الترجيح، وذلك عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

الجدير بالذكر أن الهلال السوداني، جاء على رأس المجموعة الثانية ببطولة سيكافا للأندية، بجانب جورماهيا الكيني، وريد أروز الزامبي، وتيليكوم إف سي (جيبوتي)، واستطاع الصعود لنصف النهائي لكنه خسر أمام الجيش الرواندي بركلات الترجيح.