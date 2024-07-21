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التعادل يحسم مباراة المصري والمقاولون في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مباراة المقاولون العرب وسموحة بنتيجة 1-1 التي أقيمت مساء اليوم، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الممتاز "دوري نايل".


أحرز أوشايا هدف المقاولون الأول من علامة جزء، بعدما أكدت تقنية الفيديو وجود مخالفة على لاعب المصري أمادو با بعد إعاقته للنيجيري أفولو، لينجح الأوغندي في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 20.

قبل أن يسجل المصري هدف التعادل في الدقيقة 30 من كرة عرضية من لاعب المصري من ركلة حرة يضربها أوشايا بالخطأ في مرماه ليسجل هدفا ذاتيا لصالح المصري لتصبح النتيجة 1-1.

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موقف المصري والمقاولون في جدول ترتيب الدوري الممتاز


بتلك النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث (30 مباراة)، بينما رفع المقاولون رصيده إلى 21 نقطة (29 مباراة) في المركز قبل الأخير.
 

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