أشرف صبحي يلتقي السباحين ذوي الهمم لتتابع عبور بحر المانش

ياسر رشاد - القاهرة - ألتقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، السباح خالد شلبي عابر المانش بذراع واحده، والسباحين الستة من الاصحاء وذوي الهمم للمشاركة في تتابع عبور بحر المانش في أغسطس القادم بعد خوضهم تدريبات سباحة مكثفة في مياه الغردقة تحت رعايه الوزارة.





أكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تسير وفق لسياسة الدولة المصرية التى تولى اهتمام و عناية كبيرة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم وبخاصة في المحال الرياضي البارالمبي، مع توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة مع أقرانهم.

من جانبه، أكد خالد شلبي خبير المانش العالمي، أن التتابع يهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الأصحاء حتى يصبحوا نسيجا واحدا في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائدا وناتجا في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء.

حضر اللقاء السباحين الاصحاء هم شيروت حافظ، كريم عاصم، محمد ابو الوفا، وليد زايد، والسباحين ذوى الهمم هم فيصل القصيبي سعودي الجنسية، ومحمد كرم مصري.

