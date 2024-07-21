اتحاد جدة يتعاقد مع لاعب الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادي اتحاد جدة اليوم الأحد، تعاقده مع لاعب الهلال، معاذ فقيهي، في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

أشار نادي اتحاد جدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"،: "فقيهي اتحادي" فيما شكر نادي الهلال "معاذ" على فترته التي قضاها داخل أسوار الفريق.

أكد اتحاد جدة في بيان رسمي له أن معاذ فقيهي أنتقل لصفوف الفريق الأول بعقد يمتد حتى 4 سنوات مقبلة، وأن مراسم توقيع العقود تمت في مقر معسكر الفريق في مدينة اليكانتي الإسبانية بين الرئيس التنفيذي للنادي دمينجوس أوليفيرا واللاعب.

من جانبه، أعرب معاذ فقيهي عن سعادته بالانضمام لنادي اتحاد جدة الذي يحبه منذ الصغر، متمنيا أن يلعب في صفوفه لإسعاد جماهيره الكبيرة، مضيفا أنه سيعمل مع زملائه على تقديم الأفضل لإسعاد جماهيره وتحقيق الإنجازات للنادي.

