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حافلة الزمالك تصل استاد السلام استعدادًا لمواجهة الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة الداخلية المقرر لها مساء اليوم في مسابقة الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الداخلية في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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