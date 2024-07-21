شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفرض التعادل على المقاولون 1/1 ويُعقد موقف الذئاب في البقاء بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

تعادل المصري مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل المصري إلى النقطة 52 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21 في المركز الـ17 بجدول المسابقة، ليتعقد موقف ذئاب الجبل في رحلة الهروب من الهبوط إلى دوري المحترفين.

تقدم المقاولون في مرمى المصري عن طريق جوزيف أوشايا في الدقيقة 20 من ركلة جزاء سددها اللاعب على أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمود جاد، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

الوسط: أمادو با، معتز زدام، ميدو جابر، حسين فيصل.

الهجوم: محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد، جوزيف أوشايا، فاروق نور الدين، أحمد علاء.

الوسط: محمد مجلي، معز أفولو، محمد عنتر.

الهجوم: جواكيم اوجيرا، عمر سافيولا، محمد سالم.