شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عابد رجل مباراة المصري والمقاولون في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 07:34 م

حصل أمير عابد لاعب المقاولون العرب على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري والتي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعادل المصري مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل المصري إلى النقطة 52 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21 في المركز الـ17 بجدول المسابقة.

تقدم المقاولون في مرمى المصري عن طريق جوزيف أوشايا في الدقيقة 20 من ركلة جزاء سددها اللاعب على أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمود جاد، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

الوسط: أمادو با، معتز زدام، ميدو جابر، حسين فيصل.

الهجوم: محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد، جوزيف أوشايا، فاروق نور الدين، أحمد علاء.

الوسط: محمد مجلي، معز أفولو، محمد عنتر.

الهجوم: جواكيم اوجيرا، عمر سافيولا، محمد سالم.