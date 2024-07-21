شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رياضات تشارك فى أولمبياد باريس بلاعب واحد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 07:35 م

تستعد البعثة المصرية للمشاركة فى دورة الالعاب الأولمبية التى ستقام بباريس فى الفترة من 25 يوليو حتى11 أغسطس، ببعثة قوامها 148 لاعبا ولاعبة، وهى الأكبر فى تاريخ المشاركة المصرية فى الدورات الأولمبية

وتشارك مصر بعدد 22 لعبة رياضية في أولمبياد باريس، بينها 6 ألعاب تشارك بلاعب أو لاعبة واحدة فقط، وهى التنس والكانوى وسلاح السيف سيدات، الفروسية وجمباز الترامبولين، بالإضافة إلى المصارعة النسائية.

يشارك من التنس ميار شريف، ويشارك الترامبولين باللاعبة ملك حمزة، بينما تشارك الفروسية بلاعب واحد وهو نائل نصار.

ويشارك الكانوى والكياك باللاعبة سما فاروق، وفيما يخص المصارعة النسائية فلم تتأهل سوى ندى مدنى فقط، وعلى مستوى سلاح السيف سيدات فتشارك اللاعبة ندى حافظ.