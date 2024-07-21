شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت حسنى تعلن ترشحها على منصب عضو اتحاد الكرة الطائرة ضمن قائمة ياسر قمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ميرفت حسني خليل لاعبة الكرة الطائرة بالنادى الأهلي السابقة، عن ترشحها في الانتخابات القادمة للاتحاد المصري للكرة الطائرة دورة 2024/2028، على منصب العضوية ضمن قائمة المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة.

وحصلت ميرفت حسني على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، حيث تخرجت من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية سنة 1989.

تواجدت ميرفت حسني في منصب العضوية بفريق نادي الإسكندرية الرياضي تحت 16 عاما تحت 18 سنة والفريق الأول من عام 1984 حتى 1988، بالإضافة إلى عملها في فريق الشباب الوطني المصري والمرأة المصرية الوطنية من عام 1986 حتى 1990، كما أنها كانت عضو في الفريق الأول الأهلي من عام 1988 حتى 1990، وترأست لجنة الكرة الطائرة في نادي الإسكندرية الرياضي من 2005 حتى 2009.

وتوجت ميرفت، بلقب بطولة الأمم الأفريقية للشباب "الفريق الوطني للشباب المصري" عام 1986، كما فازت ببطولة الأمم الأفريقية للسيدات "المنتخب الوطني المصري" عام 1987.

وفازت ببطولة ألعاب المرأة الأفريقية مع المنتخب عام 1987، كما فازت ببطولة الألعاب العربية النسائية مع المنتخب عام 1988، وفازت بالبطولة الوطنية المصرية مع الأهلي عام 1988.

كما حصلت ميرفت حسني على بطولة الأمم الأفريقية للسيدات مع المنتخب عام 1989، وحصلت على بطولة الأندية العربية مع الأهلي عام 1989، وشاركت في كأس العالم مع المنتخب عام 1990، كما فازت بكأس إفريقيا للأندية للسيدات مع الأهلي عام 1998، وفازت بالبطولة الوطنية المصرية مع الأهلي عام 1990.