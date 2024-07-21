شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي السباحين من الأصحاء وذوي الهمم لتتابع عبور المانش أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 08:00 م

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي السباح خالد شلبي عابر المانش بذراع واحدة، والسباحين الستة من الأصحاء وذوي الهمم للمشاركة في تتابع عبور بحر المانش في أغسطس المقبل، بعد خوضهم تدريبات سباحة مكثفة في مياه الغردقة تحت رعايه الوزارة.



وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تسير وفق سياسة الدولة المصرية التى تولى اهتماما وعناية كبيرة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، خاصة في المحال الرياضي البارالمبي، مع توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة مع أقرانهم.

من جانبه، أكد خالد شلبي، خبير المانش العالمي، أن التتابع يهدف لدمج ذوى الهمم مع الأصحاء حتى يصبحوا نسيجا واحدا فى المجتمع، ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء.

حضر اللقاء السباحين الأصحاء هم شيروت حافظ، كريم عاصم، محمد أبو الوفا، وليد زايد، والسباحين ذوى الهمم هم فيصل القصيبي سعودي الجنسية، ومحمد كرم مصري.

وزير الرياضة مع السباحين من الأصحاء وذوي الهمم لتتابع عبور المانش أغسطس المقبل

وزير الرياضة و جلسة مع السباحين من الأصحاء وذوي الهمم



أشرف صبحى يتوسط السباحين من ذوى الهمم

وزير الرياضة مع منتخب السباحين