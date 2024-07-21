شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: راض عن نتيجة لقاء المقاولون.. ومستوى اللاعبين تراجع بعد التأهل لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عبد الكريم مدرب المصري، أن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب كانت صعبة، ولكننا راضون عن الأداء والنتيجة، ووصلنا للنقطة 52 التي تجعلنا نقبض سيطرتنا على المركز الثالث بمسابقة الدوري.

وقال عبد الكريم، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حققنا الهدف في الوصول إلى المشاركة الأفريقية وهو ما جعل أداء اللاعبين يهدأ في الفترة الأخيرة بسبب تحقيق الهدف المنشود، وسنفعل كل ما وسعنا لتحقيق أكبر عدد من النقاط في المباريات القادمة".

وأضاف: "لا يوجد لاعبون مستبعدون يوجد أحمد عيد ومحمد طارق مع المنتخب الأولمبي، ودغموم مصاب وغيلاس قناوي يتواجد في الجزائر بسبب مشكلة في بلاده يعمل على حلها".

وتابع: "نحاول عمل استشفاء للاعبين بشد جيد من أجل الاستعداد للمباريات القادمة".

وتعادل المصري مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل المصري إلى النقطة 52 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21 في المركز الـ17 بجدول المسابقة.

تقدم المقاولون في مرمى المصري عن طريق جوزيف أوشايا في الدقيقة 20 من ركلة جزاء سددها اللاعب على أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمود جاد، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

الوسط: أمادو با، معتز زدام، ميدو جابر، حسين فيصل.

الهجوم: محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد، جوزيف أوشايا، فاروق نور الدين، أحمد علاء.

الوسط: محمد مجلي، معز أفولو، محمد عنتر.

الهجوم: جواكيم اوجيرا، عمر سافيولا، محمد سالم.