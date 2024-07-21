شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين لجنة الحكام ومخرجى ومصورى المباريات للتنسيق بشأن زوايا التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر عقد اجتماع بين لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات.

ويشهد الاجتماع الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة، وذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المصري.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى المصرى الممتاز والمقرر لها مساء الإثنين المقبل إلى طاقم حكام ألمانى.

ويضم الطاقم كلا من: فيلكس تسافير حكم ساحة، روبرت كيمبتير ويان زيدال مساعدان، ودانيال شلاجر حكم رابع، وساشا سيتجمان حكم فيديو ومايك بيكيل مساعد فيديو.

وكان النادى الأهلى قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى أمام بيراميدز والزمالك والمصرى.

وكانت مباراة الدور الأول فى الدورى المصرى بين الأهلى وبيراميدز قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة بعد خوض 28 مباراة، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بـ63 نقطة من 25 مباراة.