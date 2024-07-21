شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع عقد أيسل نديم لـ650 ألف جنيه سنويا بخلاف الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع أيسل نديم ليبرو فريق الكرة الطائرة بالزمالك، على زيادة قيمة تعاقدها مع النادى 150 ألف جنيه، لتتقاضي سنويا 650 ألف جنيه بدلا من 500 ألفا.

كما تضمن اتفاق مسئولي نادى الزمالك مع أيسل نديم حصولها على ترضية مالية أخرى تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، نظير قيام اللاعبة بالظهور فى أحد الإعلانات خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع النادى.

ومن المقرر أن تخطر أيسل المديرالفنى للفريق أحمد فتحى بموعد عودتها للمشاركة في التدريبات الجماعية للاستعداد للموسم الجديد اليوم.

حضرت أيسل نديم لاعبة الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى مقر النادى، أمس السبت، للامتثال إلى التحقيق بعد تحويلها من قِبَل مجلس الإدارة للشؤون القانونية بالنادي.

جاء ذلك لما بدر من اللاعبة بالتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من إدارة النادي، وعدم الالتزام بسياسة النادي، فيما يخص الظهور الإعلامي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب غيابها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة دون إذن أو عذر، في الوقت الذي ترتبط فيه اللاعبة بعقد ممتد مع النادي لمدة موسمين.

ويؤكد مجلس الإدارة أهمية احترام الجميع للنظام المتبع داخل منظومة نادي الزمالك في جميع الفرق الرياضية.