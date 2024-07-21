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الامارات | الفجيرة للفنون القتالية يحصد المركز الثالث في بطولة غرب آسيا للجودو

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الفجيرة - الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج لاعبي جودو نادي الفجيرة للفنون القتالية بكأس المركز الثالث وست ميداليات ملونة في منافسات بطولة غرب آسيا للمنتخبات والأندية للجودو والتي تقام في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان والتي انطلقت في 15 الشهر الجاري وتختتم في 22 يوليو الحالي

وشارك لاعبي الفجيرة للفنون القتالية في مباريات تميزت بالندية والقوة وحصد من خلالها فريق الجودو الفجراوي 6 ميداليات ملونة توزعت كالتالي ذهبية وزن 55 كغم وأربع فضيات وبرونزية

وثمن مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شاويش أداء الفريق بقيادة الدكتور موح صالح الموح والإدارة الفنية للنادي وشكر اللاعبين على ادائهم المميز وتمنى لهم التوفيق في الاستحقاقات القادمة

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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