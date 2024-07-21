الزمالك يتقدم على الداخلية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقدم على نظيره الداخلية بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الزمالك من خلال اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة التاسعة عشر بعد تمريرة عرضية مميزة من الظهير الأيمن عمر جابر الذي استغل خطأ الحارس بعد تمريرة خاطئة اصطدمت في اللاعب ليرسلها عرضية لـ أوباما ويضعها في شباك الداخلية.

وشهد الشوط الأول من مباراة الزمالك والداخلية سيطرة بيضاء على مجريات اللعب، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 53% للأبيض، مقابل 47% لصالح الداخلية.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي .

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر .

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.