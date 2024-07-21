لاعب سلة الأهلي: وافقت على الانتقال دون تردد وتربطني صداقات قوية بلاعبي الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر إبراهيم هشام، المنضم حديثًا لفريق كرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي قادما من فريق طلائع الجيش، عن سعادته الكبيرة بإتمام صفقة انتقاله للأهلي، مؤكدا أنه حقق أهم أحلامه باللعب للنادي الأكبر في مصر وإفريقيا.
وأوضح أنه فضل عرض الأهلي على كل العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية، ولهذا وافق على الانضمام للفريق بدون تردد، وفور تلقيه الاتصالات من مسئولي النادي.
وشدد على أن ارتداء قميص الأهلي شرف كبير لأي لاعب، وأنه كان يحلم بهذه الخطوة في مسيرته، خاصة أنه ليس غريبا على لاعبي الأهلي الذين يرتبط معهم بعلاقات صداقة قوية من خلال التواجد معهم في مباريات ومعسكرات المنتخب الوطني وخص بالذكر رباعي الفريق، عمرو زهران ومروان سرحان وعمرو الجنيني وإيهاب أمين.