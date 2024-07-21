لاعب سلة الأهلي: وافقت على الانتقال دون تردد وتربطني صداقات قوية بلاعبي الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر إبراهيم هشام، المنضم حديثًا لفريق كرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي قادما من فريق طلائع الجيش، عن سعادته الكبيرة بإتمام صفقة انتقاله للأهلي، مؤكدا أنه حقق أهم ‏أحلامه باللعب للنادي الأكبر في مصر وإفريقيا.‏



وأوضح أنه فضل عرض الأهلي على كل العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية، ولهذا وافق على الانضمام للفريق بدون تردد، وفور تلقيه ‏الاتصالات من مسئولي النادي.

وشدد على أن ارتداء قميص الأهلي شرف كبير لأي لاعب، وأنه كان يحلم بهذه الخطوة في مسيرته، خاصة أنه ليس غريبا على لاعبي ‏الأهلي الذين يرتبط معهم بعلاقات صداقة قوية من خلال التواجد معهم في مباريات ومعسكرات المنتخب الوطني وخص بالذكر رباعي الفريق، ‏عمرو زهران ومروان سرحان وعمرو الجنيني وإيهاب أمين.‏