الشباب السعودي يقترب من ضم صفقة إسبانية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي الشباب السعودي صفقة اللاعب الإسباني ديفيد جارسيا مدافع أوساسونا في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الشباب أبدى اهتمامه بالتعاقد مع جارسيا صاحب الـ30 عاما من أجل تدعيم خط دفاع الليوث قبل بداية الموسم الكروي المقبل.

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي الشباب توصل لإتفاق مع جارسيا، بشأن البنود الشخصية في عقد اللاعب.

وتابع أن المفاوضات بين جارسيا و الشباب مازالت مستمرة بين الطرفين حول قيمة المالية للصفقة، لكن لا يوجد اتفاق رسمي حتى الأن.

وواصلت أن المفاوضات مستمرة على من أجل إيجاد إتفاق بينهما حول المقابل المادي، علما بأن القيمة التسويقية لـ جارسيا تصل لمبلغ 10 مليون يورو.

وشارك ديفيد جارسيا في 32 مباراة في الموسم الماضي في كافة المسابقات، وصنع تمريرة وحيدة.

