أوباما يسجل هدف الزمالك الأول أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الزمالك بالهدف الأول أمام الداخلية في المباراة التي تجمع بينهما في الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري الممتاز على ستاد السلام.

سجل يوسف أوباما الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 19 بعد تمريرة عرضية رائعة من عمر جابر الذي استغل خطأ الحارس بعد تمريرة خاطئة اصطدمت في اللاعب ليرسلها عرضية لـ أوباما ويضعها في شباك الداخلية.

ويخوض الزمالك المباراة أمام الداخلية بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي .

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر .

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.