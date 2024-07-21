إبراهيم هشام : اطمح في المزيد من البطولات مع الأهلي .. والجماهير خير داعم

ياسر رشاد - القاهرة - أشار ابراهيم هشام لاعب فريق رجال سلة الأهلي المنضم حديثًا الى صفوف الأحمر إلى أنه يطمح في الفوز بكل البطولات مع الفريق، ويعلم جيدا مدى صعوبة المنافسة خلال الموسم المقبل، بعدما ‏نجحت كل الفرق في تدعيم صفوفها بعناصر مميزة خلال الفترة الأخيرة.‏

وقال إبراهيم هشام إنه سوف يبذل كل ما في وسعه من جهد خلال الفترة القادمة حتى يكون عند حسن ظن الجهاز الفني، ويصبح إضافة للفريق ويساهم مع زملائه في المنافسة ‏على كل البطولات.‏

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير وقال : «جمهور الأهلي هو السند والداعم الأساسي، وسوف أقاتل؛ حتى أكون على قدر ثقتهم، وأتمنى بمساعدة زملائي رسم البسمة على وجوههم بالفوز ‏بالبطولات والتتويج بالألقاب في الفترة وأشار لاعب رجال سلة الأهلي إلى أنه يطمح في الفوز بكل البطولات مع الفريق، ويعلم جيدا مدى صعوبة المنافسة خلال الموسم المقبل، بعدما ‏نجحت كل الفرق في تدعيم صفوفها بعناصر مميزة خلال الفترة الأخيرة.‏

وقال إبراهيم هشام إنه سوف يبذل كل ما في وسعه من جهد خلال الفترة القادمة حتى يكون عند حسن ظن الجهاز الفني، ويصبح إضافة للفريق ويساهم مع زملائه في المنافسة ‏على كل البطولات.‏

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير وقال : «جمهور الأهلي هو السند والداعم الأساسي، وسوف أقاتل؛ حتى أكون على قدر ثقتهم، وأتمنى بمساعدة زملائي رسم البسمة على وجوههم بالفوز ‏بالبطولات والتتويج بالألقاب في الفترة المقبلة..