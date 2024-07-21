قرارات من اتحاد الكانوي والكياك بعد وفاة لاعب نادي الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري للكانوي والكياك، بياناً رسمياً يوضح خلاله الإجراءات التي اتخذها، بشأن واقعة غرق اللاعب محمد عمرو لاعب نادي الكهرباء، عقب انقلاب قاربه، أمس والعثور على جثمانه اليوم.

وقال اتحاد الكانوي والكياك، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "فى ضوء التوجيه الصادر من وزارة الشباب والرياضة بشأن مراجعة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بالأمن والسلامة والمتضمنة بالأكواد الصحية الصادرة من الوزارة فيما يتعلق بواقعة غرق اللاعب محمد عمرو خلال تدريباته بالأمس، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك اتخاذ الإجراءات التالية لحين انتهاء كافة التحقيقات الخاصة بضوابط الأمن والسلامة".

وتابع البيان: "أولاً: إيقاف العمل بالمرسي النهري المستخدم من قبل نادى الكهرباء، ثانياً: إيقاف نشاط الكانوى والكياك بنادى الكهرباء، ثالثاً: إيقاف المدرب ومساعده عن العمل، رابعاً: تشكيل لجنة فنية للتفتيش على التطبيق الصارم لإجراءات الأمن والسلامة بجميع الأندية على أن تبدأ عملها من اليوم.

واختتم الاتحاد بيانه: "سيتم الإعلان تباعاً بأية مستجدات تتعلق بالواقعة".

وكان اتحاد الكانوي والكياك أعلن أمس السبت، فقدان اللاعب محمد عمرو، عقب تعرضه لحادث وانقلاب قاربه، قبل أن تعلن وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم محمد عمرو مصطفى بعد العثور على جثمانه في نهر النيل.

أقرأ أيضاً:

"سأظل وعائلتي مشجعون".. أحمد حجازي يودع اتحاد جدة بعد الانضمام لنيوم