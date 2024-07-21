"أوباما في الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الداخلية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل فريق الرسمي لملاقاة نظيره الداخلية اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف أوباما، مهاب ياسر.

ويدخل الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 26 مباراة خاضهم بالمسابقة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة جمعهم من 30 مباراة بالدوري المصري.

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