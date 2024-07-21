"عودة شيكابالا".. دكة بدلاء الزمالك أمام الداخلية بالدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الداخلية اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق الرسمي للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف أوباما، مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض كلا من:

"محمود الشناوي، مصطفى الزنارى، محمد أشرف روقا، حسين أبو المعاطي، سيد نيمار، ناصر منسي، أحمد عبد الرحيم إيشو، محمد السيد، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وشهدت قائمة الزمالك عودة محمود عبد الرازق شيكابلا، الذي يتواجد على مقاعد البدلاء، بعد غياب استمر ثلاثة أشهر، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

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