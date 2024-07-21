خالد الغندور يكشف مفاجأة في أزمة محمد عدلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن أزمة انتقال اللاعب محمد عدلان لاعب فريق اليد بنادي طلائع الجيش إلى النادي الأهلي، خاصة بعد إعلان اللاعب رغبته في الإنتقال إلى نادي الزمالك.

وكان عدلان ظهر في فيديو أمس السبت، أكد خلاله أن رغبته الأولى هى الانضمام إلى نادي الزمالك وليس الأهلي على الرغم من إعلان المارد الأحمر التعاقد مع اللاعب، منذ يوم 17 يوليو الجاري، لتدعيم فريق اليد مواليد 2006.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "معلومة مؤكدة وليس رأي شخصي، محمد عدلان لم يمضي رغبة للانتقال للأهلي ولم يمضي أي عقود انتقال للأهلي، وكلها مفاوضات شفوية فقط، دون أي أوراق رسمية".

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