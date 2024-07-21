اخبار الرياضه

قرار من اتحاد الكرة بشأن الحكام ومخرجي مباريات الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عقد اجتماع بين لجنة الحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري.

وأعلن الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقرر عقد اجتماع بين لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات".

وأضاف: "ويشهد الاجتماع الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة".

واختتم الاتحاد: "يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم، لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفار".

أقرأ أيضاً:

"سأظل وعائلتي مشجعون".. أحمد حجازي يودع اتحاد جدة بعد الانضمام لنيوم

تعثر المفاوضات.. عواد غاضب في الزمالك وجوميز يحدد ثنائي بديل

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا