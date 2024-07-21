قرار من اتحاد الكرة بشأن الحكام ومخرجي مباريات الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عقد اجتماع بين لجنة الحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري.

وأعلن الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقرر عقد اجتماع بين لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات".

وأضاف: "ويشهد الاجتماع الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة".

واختتم الاتحاد: "يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم، لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفار".

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