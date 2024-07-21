الكشف عن معلق مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عن معلق مباريات منتخب مصر تحت 23 عاماً، خلال منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 بداية من 24 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

وكشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، من خلال الحساب الرسمي الخاص بها، عبر موقع التغريدات "x" تويتر سابقاً، أن علي محمد علي سيكون معلق مباريات المنتخب المصري خلال دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر تحت 23 عاماً، في المجموعة الثالثة بالأولمبياد رفقة كلا من، "إسبانيا، الدومينيكان، أوزبكستان".

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة، بمواجهة منتخب الدومينيكان، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب أوزباكيستان، يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو الحالي.

ويختتم المنتخب المصري، مباريات دور المجموعات بأولمبياد باريس بمواجهة المنتخب الإِسباني يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجاري.

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