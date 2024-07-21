قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.. تعرف على المستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق منذ قليل إستعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعه من مساء غد بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وعلم الخليج 365، أن مارسيل كولر المدير الفني اختار القائمة التي دخل بها المعسكر المغلق وضمت؛ محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمود الزنفلي ومعه ياسر ابراهيم وكريم فؤاد ومحمد عبدالمنعم وخالد عبدالفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعه وعمر كمال وإمام عاشور وحسين الشجات ورضا سليم واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومروان عطية واكرم توفيق وبيرسي تاو ووسام ابوعلي ومحمود كهربا .

واستبعد كولر كلا من مصطفي مخلوف وكريم نيدفيد لأسباب فنية بالإضافة إلى علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمود متولي للإصابة.

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