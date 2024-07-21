شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية.. 4 ميداليات تنصب الملاكمة فى المركز الثالث بتاريخ الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

استطاع منتخب الملاكمة تحقيق المركز الثالث فى تاريخ الفراعنة على صعيد الدورات الأولمبية برصيد 4 ميداليات قبل أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويشارك الاتحاد المصري للملاكمة بثلاثة لاعبين فى نسخة باريس، وهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عرابي فى منافسات 80 كجم، ويمنى عياد في منافسات 54 كجم.

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.

ويحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.