شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى يدعمون زميلهم عصام ثروت بعد إصابته بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو المصري، قبل انطلاق مباراة اليوم أمام المقاولون العرب، وخلال التقاطهم للصورة الجماعية على رفع قميص زميلهم عصام ثروت حارس مرمى الفريق، والذي تعرّض قبل أيام لقطع في الرباط الصليبي خلال مران الفريق الإثنين الماضي ببورسعيد.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، تصعيد حارس مرمى فريق الناشئين أحمد وهب، وذلك لتعويض غياب عصام ثروت الذي انتهى موسمه مع الفريق البورسعيدي، عقب تعرضه لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

كان المصري قد خاض اليوم مباراته بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق المقاولون العرب، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 30 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً.