شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب: نعمل على ضم أفضل المواهب فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

قام قطاع الناشئين بنادي المقاولون بإجراء تصفيات خارجية في عدد من المحافظات، وشهدت هذه التصفيات إقبالاً كبيراً من اللاعبين الموهوبين في محافظات الشرقية والمنوفية وبني سويف والبحيرة، في إطار استراتيجية نادي المقاولون العرب لاكتشاف وتطوير أفضل المواهب الكروية الشابة.

وأكد يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، أن هذه التصفيات حظيت باهتمام كبير من المدربين المتخصصين في اكتشاف المواهب، وتمت تحت إشراف محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين بالنادي.

وأضاف عبد الغني: "نحن نبحث عن لاعبين موهوبين لديهم القدرة على التطور والوصول إلى المستويات المتقدمة، وسنعمل على تطوير مهاراتهم الفنية والبدنية حتى يصبحوا نجوماً في المستقبل".

وأشار إلى أن النادي سيواصل إجراء المزيد من التصفيات في محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى بناء جيل جديد من النجوم الذين يساهمون في دعم وتطوير مسيرة كرة القدم بالنادي.