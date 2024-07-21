شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أحمد رفعت يزين تيشرتات إنبى قبل مواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت قمصان لاعبى إنبى قبل مواجهة زد أف سى في المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ31 لمسابقة دورى نايل.

وخيمت على جماهير الكرة المصرية حالة من الحزن عقب وفاة أحمد رفعت، لاعب نادى مودرن سبورت في السادس من يوليو الجارى عقب أزمة قلبية مفاجئة.

الوفاة جاءت بعد تدهور حالته الصحية على أثر الأزمة الصحية التى تعرض لها بمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى يوم 11 مارس الماضى بالدورى.



سقط رفعت مغشيًا عليه دون الاحتكاك مع أي لاعب، وتم نقله إلى أقرب مستشفى مجاور للاستاد لتلقى العلاج، وذلك بعد توقف قلبه لمدة تقترب من ساعة ونصف الساعة نتيجة اضطرابات في ضربات القلب، وقتها تم إجراء إنعاش للقلب حتى استرداد الدورة الدموية قبل أن تستقر حالته بمعدل بسيط بعد عمل 35 صدمة كهربائية على القلب.