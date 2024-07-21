شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكري يفوز بالمركز الثاني لبطولة شيكاغو برو لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

نجح أحمد شكري البطل المصري في كمال الأجسام للمحترفين في الفوز بالمركز الثاني ببطولة شيكاغو برو التي انطلقت يوم 19 من شهر يوليو الجاري.

وتفوق شكري بطل كمال الأجسام على عدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، وحصل على المركز الثاني بفارق ضئيل جدًا من النقاط على البطل الهولندي أبيزال بيترز الذي فاز بالمركز الأول وتأهل للمشاركة في بطولة مستر اوليمبيا نسخة 2024 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بينما حصل الانجليزي ديك والكر على المركز الثالث.

ويستعد أحمد شكري للمشاركة في بطولة دبي برو التي تنطلق فعالياتها يومي 27 و 28 يوليو الجاري، حيث يأمل اللاعب في انتزاع اللقب والحصول على بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات مستر اوليمبيا هذا العام للمرة الثانية بعد مشاركته الأولى عام 2022