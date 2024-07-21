شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 7 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، منها: محمد الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بيراميدز، نادي الكهرباء يقرر إيقاف نشاط التجديد بعد وفاة لاعب.

نادى الكهرباء يقرر إيقاف نشاط التجديف لحين انتهاء التحقيقات فى وفاة لاعب منتخب مصر

انتهى منذ قليل مجلس إدارة نادى الكهرباء بفرع الزمالك التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من اجتماعه الطارئ بخصوص حادث وفاة اللاعب محمد عمرو مصطفى ابراهيم بفرع نادى الكهرباء التجديف بالزمالك.

المصري يفرض التعادل على المقاولون 1/1 ويُعقد موقف الذئاب في البقاء بالممتاز

تعادل المصري مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بيراميدز فى الدوري غداً

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على عودة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لحماية العرين الأحمر في مباراة بيراميدز بالدوري، حيث حصل محمد الشناوى على راحة فى مباراة الألومنيوم الأخيرة بكأس مصر، وشارك بدلا منه مصطفى شوبير.

كوكا يتماثل للشفاء ويقترب من المشاركة مع المنتخب الأولمبى أمام الدومينيكان

اقترب أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأولمبى، من اللحاق بمواجهة المنتخب الأولمبي أمام الدومينيكان المقرر لها الأربعاء المقبل، فى افتتاح مشوار الفراعنة بأولمبياد باريس.

سمير عثمان يقترب من خلافة بيريرا فى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية

اقترب سمير عثمان الحكم الدولى السابق من تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية خلال الموسم المقبل خلفا للبرتغالى بيريرا الذى استقر الرأي داخل الجبلاية على رحيله بنهاية تعاقده في أغسطس المقبل.

بحضور جماهيري.. خطة أمنية لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز غدا

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والأهلي باستاد الدفاع الدولي في الثامنة مساء غد الإثنين، ضمن الجولة الحادية والثلاثون بالدوري الممتاز.

كولر يعيد ثنائية محمد عبد المنعم ورامى ربيعة لدفاع الأهلى أمام بيراميدز

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على عودة ثنائية محمد عبد المنعم ورامى ربيعة لاعبى الفريق لقيادة خط الدفاع الأحمر في مباراة بيراميدز بالدوري.