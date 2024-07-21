شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتفوق على إنبى بثلاثية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق زد أف سى الشوط الأول متفوقا على إنبى بثلاثية نظيفة في المباراة المقامة بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.



تقدم زد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 17، وأضاف عبد الرحمن البانونى الهدف الثانى في الدقيقة 39، وسجل شادى حسين الهدف الثالث في الدقيقة 43.

تشكيل زد

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: محمد إسماعيل- إسلام عبدالله- مصطفى العش- على جمال.

خط الوسط: أحمد الصغيري- بيتر موتوموسي- ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو- البانوبي- شادي حسين.



تشكيل إنبي

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة- أحمد كالوشا- محمد حامد- على فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار- أحمد العجوز- مودي ناصر.

الهجوم: مصطفى شكشك- أحمد نادر- أحمد أمين أوفا.